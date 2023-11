Atelier Famille, Les Samis MEG Genève, 21 janvier 2024, Genève.

Atelier Famille, Les Samis Dimanche 21 janvier 2024, 10h00 MEG CHF 12.-/8.- enfant gratuit et, accès à l’exposition compris

Au-delà du cercle polaire, vit un peuple ancestral, les Samis, dont la survie dépend de sa relation étroite avec la nature et les animaux. Leur territoire de Sápmi, anciennement appelé Laponie, s’étend de la Norvège à la péninsule de Kola en Russie. Au cours de cet atelier, nous partirons à la découverte de ce peuple nordique et réaliserons une peinture et un tambour en hommage à sa résistance au changement climatique.

Animation Adriana Batalha, animatrice du MEG.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:00:00+01:00

