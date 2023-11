Solstice d’hiver en musique : passage de disques par Amandine Casadamont & Madeleine Leclair MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Solstice d’hiver en musique : passage de disques par Amandine Casadamont & Madeleine Leclair MEG Genève, 21 décembre 2023, Genève. Solstice d’hiver en musique : passage de disques par Amandine Casadamont & Madeleine Leclair Jeudi 21 décembre, 18h00 MEG CHF 0.- A l’occasion du solstice d’hiver, le MEG vous accueille pour une soirée de célébration du passage de l’automne à l’hiver.

Dans le Foyer (-1) du Musée, venez écouter une sélection de musique choisies par Amandine Casadamont & Madeleine Leclair.

Cette soirée est une invitation à rêver, inspirée par l’écoute d’une grande variété de traditions musicales dans un cadre et une ambiance confortables.

Ouverture des portes 18h. Début de la diffusion 18h10.

Durée 0h50 – collation offferte – entrée libre MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T19:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève
Lieu MEG
Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève
Ville Genève
Age min 6
Age max 99

