Le spécisme : qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce immoral? Dimanche 17 décembre, 14h00

Cinquante ans après son invention, la notion de spécisme s’est échappée des amphithéâtres et des livres de philosophie pour intégrer pleinement le débat public. Voilà une excellente nouvelle pour les animaux, dont on peut espérer qu’elle contribuera à faire évoluer le statut social et juridique. Cette notion et les arguments qui la mobilisent font toutefois l’objet d’un certain nombre de confusions. Le philosophe François Jaquet tentera d’écarter certains malentendus dans cette conférence qui s’articulera autour de trois questions : une question conceptuelle (Qu’est-ce exactement que le spécisme ?), une question empirique (Le spécisme existe-t-il ?) et une question morale (Le spécisme est-il injuste ?).

En collaboration avec le Centre Interfacultaire en sciences affectives (UNIGE, CISA) et le NCCR Evolving Language.

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00

