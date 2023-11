Sortie de résidence: Une plongée dans les chants de lamentation, de veillée, de funérailles MEG Genève, 15 décembre 2023, Genève.

L’Enveillée est une recherche artistique autour de la mort, ses chants et ses rites, qui conduit à la création d’un spectacle théâtral. Dans le cadre de ses recherches préalables aux répétitions, l’équipe composée de la metteuse en scène et de cinq acteurs, actrices, chanteurs et chanteuses a souhaité plonger dans les Archives internationales de musique populaire (AIMP) du MEG, à la découverte de chants et de musiques qui accompagnent ou ont accompagné la mort tout autour du monde. « Il s’agit pour nous de voir comment cette matière, témoin d’un réel multiple, entre en résonance avec la singularité de notre quête poétique, sa sensibilité et son intention. Comment elle vient la nourrir, la guider, peut-être la bousculer. Et comment les voix des artistes d’aujourd’hui rencontrent les voix d’hier. Car tout au long de la résidence, nous chanterons et dirons nous-mêmes, au fil de la rencontre avec les chants et dires de tant de lieux et de mystères, en fonction de ce qu’aura provoqué cette rencontre. C’est à une ouverture sur cette semaine d’immersion que nous vous invitons, dans son état de laboratoire vivant. C’est un partage de nos recherches et de nos découvertes, des archives sonores qui nous auront le plus marqués, et de nos premières explorations vocalesqui auront jailli de ce voyage».

Avec : Clara Pertuy, Roxane Palazzotto, Carole Verhaeghe, Sylvain Manet et Victor Parente

Conception et mise en scène : Juliette Kempf

Un projet porté par la compagnie Le Désert en Ville, basée à Nantes

Entrée libre

2023-12-15T12:30:00+01:00 – 2023-12-15T13:30:00+01:00

©Franco Pinna