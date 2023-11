Cycle de conférences: Présentation de l’ouvrage » La Mélodie du monde « . MEG Genève, 13 décembre 2023, Genève.

Isabelle Kalinowski présentera son livre « La Mélodie du monde », paru aux éditions de la Philharmonie au printemps 2023.

Entre Berlin et New York, autour de 1900, un intérêt nouveau pour les musiques extra-européennes donne naissance à ce qui ne s’appelle pas encore l’ethnomusicologie. Le passage d’une troupe de danseurs musiciens amérindiens en Allemagne est pour l’anthropologue Franz Boas et le philosophie Carl Stumpf l’occasion d’un bouleversement des évidences. Comment « entendre » ce qu’on n’a jamais entendu sans y projeter le déjà connu?

A leur suite, musicologues (Erich von Hornbostel), puis sociologues (Georg Simmel, Max Weber) tirent parti des recherches sur l’acoustique et la perception pour affiner leur écoute des rythmes et mélodies du monde. Dans ce moment historique où différentes sciences font alliance, la persistance de schèmes coloniaux et de hiérarchies brutales coexiste avec de singulières soifs d’expérimentation de pensée, au contact de musiques inouïes.

Isabelle Kalinowski est germaniste, directrice de recherche au CNRS et dirige le laboratoire Pays germaniques de l’Ecole Normale Supérieure (Paris).

Cette conférence n’est accessible qu’à un public francophone.

