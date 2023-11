Parcours mini-MEG MEG Genève, 13 décembre 2023, Genève.

Parcours mini-MEG Mercredi 13 décembre, 10h00 MEG Gratuit pour les enfants / CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris.

Un parcours pour découvrir en famille l’exposition «Être(s) ensemble».

Comment vivre mieux ensemble ? Dans son exposition «Être(s) ensemble», le MEG questionne de manière originale les relations entre les humains et la Nature. Peut-on communiquer et se comprendre entre espèces différentes? Lors d’un parcours qui mêle la découverte, le récit et l’imagination nous tentons ensemble de répondre à cette question ou du moins trouver des pistes à suivre afin d’«être(s) ensemble», toujours un peu plus, toujours un peu mieux.

