Voir le monde comme un cheval ? MEG Genève, 10 décembre 2023, Genève.

Voir le monde comme un cheval ? Dimanche 10 décembre, 16h00 MEG Inclus dans le billet d’entrée à l’exposition temporaire

Saisissez l’occasion d’expérimenter la vision du cheval à l’aide d’un casque interactif présenté dans l’exposition. Les pièces d’optique et d’aluminium s’imbriquent pour créer ce casque qui reproduit les conditions physiques de la vision du cheval. Une fois le casque posé sur votre tête, vous testez et explorez pendant quelques instants la vision panoramique à 350 degré de cet animal dans l’exposition temporaire.

Cette expérience invite à interroger la perception visuelle humaine du monde qui nous entoure et celle des animaux. Qu’est-ce que cela modifie dans votre manière d’appréhender l’espace ? Est-ce que cela influence votre relation à cet animal ? Est-ce uniquement la vue qui est en jeu ?

L’activité est gratuite sans inscription. Un billet d’entrée à l’exposition est obligatoire pour y participer.

Prochaine date

17 décembre

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

MEG/J.Watts