Atelier et présentation ZÉRO DÉCHET MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier et présentation ZÉRO DÉCHET MEG Genève, 10 décembre 2023, Genève. Atelier et présentation ZÉRO DÉCHET Dimanche 10 décembre, 11h00 MEG CHF 0.- Lors de cet atelier nous vous proposons de passer un moment avec l’association ZeroWaste Switzerland au coeur du MEG.

ZeroWaste Switzerland nous propose de découvrir des pratiques simples pour réduire notre production de déchets.

L’association nous proposera aussi de fabriquer notre propre Bee’s Wrap et de repartir avec, ainsi qu’avec une recette facile pour en fabriquer à la maison – une alternative naturelle & écologique pour remplacer le film alimentaire ou alu dans certaines situations.

Venez également découvrir la technique de Furoshiki pour emballer les cadeaux dans du tissu réutilisable ainsi que pleins d’autres astuces pour un Noël Zéro Déchet.

Cet atelier est gratuit mais nous vous conseillons de vous inscrire ICI car les places sont limitées. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://zerowasteswitzerland.ch/fr/ »}, {« link »: « https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/geneve-ateliers-bees-wrap-et-furoshiki/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

