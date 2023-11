Les futurs bébés ont aussi leur activité au MEG ! MEG Genève, 10 décembre 2023, Genève.

Les futurs bébés ont aussi leur activité au MEG ! Dimanche 10 décembre, 10h00 MEG free for kids,CHF 12.- / CHF 8.-

L’arrivée d’un nouveau-né est un moment unique pour la vie de ses parents et de leur entourage, le MEG invite femmes enceintes et toute personne concernée par une naissance (futurs pères, frères et sœurs, proches) à une visite-atelier poétique .dans l’exposition temporaire « Etre(s) Ensemble ».

Inspirée de la relation entre les humains et la nature, cette visite-atelier invite les participant-e-s à créer un bijou cumulatif: 9 perles pour honorer les 9 mois de la gestation et une dixième perle, celle de la naissance, qui sera ajoutée au bijou le moment venu.

Aucune aptitude artistique n’est requise.

Animation : Adriana Batalha, animatrice du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228734908454&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

Thijs Biersteker