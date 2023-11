Atelier avec l’artiste Cornelia Hesse-Honegger MEG Genève, 3 décembre 2023, Genève.

Atelier avec l’artiste Cornelia Hesse-Honegger Dimanche 3 décembre, 15h30 MEG CHF 0.-

Découvrez le travail de l’artiste Cornelia Hesse-Honegger au cœur de l’exposition « Être(s) ensemble » et participez à un atelier exceptionnel en présence de l’artiste !

L’artiste vous présentera ses œuvres exposées au MEG. Cette présentation sera suivie d’un atelier de découpage et collage au cours duquel elle partagera avec vous ses techniques, ses combats et son amour pour les sujets qu’elle dessine et peint.

Issue d’une famille d’artistes suisses, Cornelia Hesse-Honegger considère la peinture comme un moyen d’explorer le monde. Elle peut passer des mois à dessiner et à peindre une seule punaise. Elle collecte et étudie les insectes eux-mêmes et se rend sur les lieux irradiés par nos installations nucléaires. Elle associe la peinture à la recherche et montre comment l’homme intervient dans la création de la nature.

Cornelia restitue toute la richesse biologique et phénoménologique de ses objets, le geste de sa main lui permettant de plonger et de restituer profondément la matière vivante et chatoyante. Que ce soit en capturant les spécimens dans les hautes herbes des prairies, en les observant au microscope ou en les peignant, son engagement est un acte politique qui nous rapproche de l’animal et des conséquences de nos actes.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit mais une inscription préalable est préférable car le nombre de places est limité.

Merci de nous écrire à publics.meg@ville-ge.ch en indiquant le nombre de participant-e-s et en mentionnant dans l’objet: « Insciption atelier Cornelia Hesse-Honegger ».

Une journée au musée pour «réfléchir et agir» face à l’urgence climatique. Le dimanche 3 décembre de 10h15 à 18h.

À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des thématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore la transmission des savoirs et savoir-faire nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement et ainsi questionner nos relations avec celui-ci.

En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

Lors de ce rendez-vous nous nous pencherons sur la question importante de notre attention à notre environnement. Notre manière de l’observer, de l’étudier et de le connaître et en conséquence notre manière d’en prendre soin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

