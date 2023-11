Ciné-dimanche Kids : Minuscule MEG Genève, 3 décembre 2023, Genève.

En écho à l’exposition temporaire « Être(s) ensemble » qui se tient jusqu’au 7 janvier 2024, un cycle de film d’animation pour les plus jeunes permettant de repenser le vivant vous est proposé jusqu’au mois de décembre 2023.

À l’occasion d’un «Rendez-vous pour réfléchir et agir » pendant lequel nous penchons sur la question importante de notre attention à notre environnement, venez apprécier la malicieuse et délicieuse série Minuscule directement projetée dans l’exposition!

Imaginez la fusion entre un documentaire de National Geographic et du Tex Avery. Un mélange de personnages en 3D et de paysages en prises de vues réelles sans aucun commentaires ni dialogues. C’est avec ce décalage inhabituel que la série nous plonge dans l’herbe des campagnes pour observer la vie quotidienne des insectes sous le prisme déformant du burlesque et de la poésie.

Bande-annonce.

Film sans parole. Dès 4 ans.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

Faire face à l’urgence environnementale, «Des rendez-vous pour réfléchir et agir».

À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des thématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore la transmission des savoirs et savoir-faire nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement et ainsi questionner nos relations avec celui-ci.

En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

Lors de ce rendez-vous nous nous pencherons sur la question importante de notre attention à notre environnement. Notre manière de l’observer, de l’étudier et de le connaître et en conséquence notre manière d’en prendre soin.

Images tirée de la série Minuscule