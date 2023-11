Être(s) ensemble: Parcours découverte pour enfants et familles MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Être(s) ensemble: Parcours découverte pour enfants et familles MEG Genève, 3 décembre 2023, Genève. Être(s) ensemble: Parcours découverte pour enfants et familles Dimanche 3 décembre, 10h15, 11h15 MEG CHF 0.- Comme nous, tout ce qui vit, fait signe, respire, s’écoute, s’allie, collabore…Et si l’on essayait en imaginant mieux, de sentir, de voir, de vibrer ou même danser comme eux?

Venez vivre avec nous grâce à la danse et aux sons cette expérience inédite de rencontres qui nous questionnent sur notre rapport au vivant.

Ce parcours est animé par l’artiste Genevoise Myriam Boucris de la compagnie Tohu Wa Bohu qui l’a co-créé avec le MEG et certains des artistes qui ont participé a l’exposition notamment Be a Bee. L’activité est adaptée aux enfants de 2 à 5 ans accompagné-e-s d’un-e adulte mais ouverte à tous et toutes avec ou sans enfants.

L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h15 à 11h puis de 11h15 à 12h15. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://beabee.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:15:00+01:00 – 2023-12-03T11:00:00+01:00

2023-12-03T11:15:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00 Crédit AHO MEG Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève Age min 2 Age max 5 Lieu Ville MEG Genève latitude longitude 46.197805;6.136786

