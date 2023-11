A quoi rêvent les papillons de nuit? MEG Genève, 30 novembre 2023, Genève.

A quoi rêvent les papillons de nuit? Jeudi 30 novembre, 18h00 MEG CHF 0.-

Pouvons-nous plonger nos mains, nos yeux et nos pensées dans l’inconnu? Nous laisser aller à disparaître pour devenir un renard, un papillon de nuit ou une algue amoureuse d’un champignon?

Pensé comme une expérience immersive et collective, cet atelier conçu et facilité par des artistes, vous invite à voyager dans une dimension parallèle où nos liens avec les autres espèces et le monde organique seraient radicalement différents.

Cet atelier propose de stimuler nos imaginaires pour nous aider à envisager d’autres manières de communiquer, mais aussi de cohabiter avec les autres espèces.

Intervenantes:

Pascale de Senarclens: conceptrice d’expériences immersives et artiste

Shehrazad Derme: scénographe

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229146625364&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

S.Derme