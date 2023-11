Visites flash «Être(s) ensemble» MEG Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Visites flash «Être(s) ensemble» Dimanche 26 novembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 MEG CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Fleurs, champignons, vaches et chiens ! Ce dimanche quatre visites flash vous propose de découvrir l’exposition temporaire de manière différente. Une occasion pour mieux approfondire et s’interroger ensemble sur les thèmes de l’exposition

Horaires des visites:

14h Flash! La nature, de la ville à l’assiette

15h Flash ! Appuyer sur le champignon

16h Flash ! Chiens de travail, chiens au travail 17h Flash ! Oh la vache

Un seul billet est nécessaire pour les trois visites.

Flash! La nature, de la ville à l’assiette Pousses végétales et fleurs comestibles garnissent nos assiettes et symbolisent un engagement pris avec la nature. Pourtant, de nouveaux modes de production orientés vers la culture urbaine et hors-sol redéfinissent les frontières traditionnelles de l’agriculture et soulèvent des questionnements : quel lien peut-on encore faire entre les saisons et l’assiette ?

Flash ! Appuyer sur le champignon Les champignons ne laissent personne indifférent. Selon l’époque et la culture, mais aussi en fonction des sensibilités personnelles, notre perception des champignons varie du tout au tout : mets délicieux, poison mortel, redoutable parasite ou cadeau des dieux…Venez découvrir comment ces fruits de la nature défient les lois de la culture.

Flash ! Chiens de travail, chiens au travail Recherche de truffes, mais aussi détection de bombes, sauvetage de koalas, guidage de personne en situation d’handicap, le talent des chiens de travail semble inépuisable. Mais, au fond, quels sont les rouages du processus qui mène au « chien de travail » ?

Flash ! Oh la vache! La vache Souris, légendaire combattante du val d’Hérens en Valais, continue de faire parler d’elle plus de quinze ans après sa mort. Quels sont les questionnements qui entourent cette relation si particulière entre la vache et l’être humain ? Une invitation à nous questionner sur le lien qui nous unit à ces animaux présents, pour certain-e-s, dans notre quotidien.

