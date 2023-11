Ciné-dimanche X FILMARcito MEG Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Ciné-dimanche X FILMARcito Dimanche 26 novembre, 11h00 MEG CHF 0.-

En écho à l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» qui se tient jusqu’au 7 janvier 2024, un cycle de films permettant de repenser le vivant vous est proposé jusqu’au mois de décembre 2023.

Dans le cadre de FILMARcito, la section jeune public du festival FILMAR en América Latina, qui se tient du 17 au 26 novembre, le MEG projette une série de courts-métrages pour enfants (dès 4 ans).

Plumes

Série de courts-métrages dès 4 ans, 36’

Un vieil adage dit que « le fardeau supporté en groupe est une plume ». Autrement dit, ensemble, on est plus fort·e·s. Les relations que nous tissons sont essentielles pour nous épanouir et les amitiés se créent parfois là où on s’y attend le moins. Une série de trois courts-métrages pour apprendre à écouter les autres et pour partir ensemble à l’aventure.

Pájaro

Carlos Montoya, Argentine, 2023, 5’, animation, sans dialogues

Dos pajaritos – Plumas

Alfredo Soderguit et Alejo Schettini, Uruguay/Argentine/Colombie, 2021, 3’, animation, sans dialogues

Louise et la légende du serpent à plumes

Hefang Wei, Mexique/France, 2021, 28’, animation, vf

Suite à la séance, le Café du MEG vous accueille chaleureusement, si vous le souhaitez, pour un brunch en famille.

Merci de réserver directement auprès du Café du MEG : 022/418 90 86.

Disponibilité dans la limite des places disponibles.

Important : Veuillez noter que le billet de cinéma n’inclut pas le brunch.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

