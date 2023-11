Atelier Famille, Ensemble tous et toutes. MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier Famille, Ensemble tous et toutes. MEG Genève, 26 novembre 2023, Genève. Atelier Famille, Ensemble tous et toutes. Dimanche 26 novembre, 08h45 MEG free for kids, CHF 12.-/8.-, accès à l’exposition compris La nouvelle exposition du MEG « Être(s) Esemble » questionne de manière originale les relations entre les humains et la nature.

Dans cet atelier-visite Famille, nous allons à la rencontre d’un langage universel, celui de nos émotions. Tout en visitant l’exposition, mettant nos cinq sens en « alerte », nous questionnons notre environnement. Puis, dans un second temps, nous créons ensemble un triptyque en toile inspiré de notre visite.

Animation Adriana Batalha, animatrice du MEG.

MEG
Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève
Genève 1200
+41 22 418 45 50
http://www.meg-geneve.ch

