Ciné-samedi X FILMAR MEG Genève, 25 novembre 2023, Genève.

En écho à l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» qui se tient jusqu’au 7 janvier 2024, un cycle de films permettant de repenser le vivant vous est proposé jusqu’au mois de décembre 2023.

LE MEG et le festival FILMAR en América Latina s’associent une nouvelle année pour une projection dans l’Auditorium du MEG.

Film : ¿Qué les pasó a las abejas?

De Adriana Otero et Robin Canul, Mexique, 2019, doc, 67’, vost fr

En 2012, des millions d’abeilles sont retrouvées mortes à Hopelchén, au Mexique, à cause des pesticides utilisés pour la culture d’OGM par Monsanto. Dans ¿Qué les pasó a las abejas?, des communautés mayas interpellent les responsables de cette catastrophe. Leur combat révèle les contrastes entre leurs méthodes, durables et respectueuses de l’écosystème, et la surexploitation des ressources par les multinationales.

Le film sera suivi d’une discussion par un apiculteur amateur qui viendra apporter un regard particulier sur le film. Aussi, il viendra avec une ruche afin de pouvoir faire une démonstration.

Intervenant :

Johnathan Watts :Photographe du MEG et apiculteur amateur

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

FILMAR