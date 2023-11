Le MEG à portée de bébé. Un éveil musical au cœur de l’exposition «Être(s) ensemble». MEG Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Le MEG à portée de bébé. Un éveil musical au cœur de l’exposition «Être(s) ensemble». Vendredi 24 novembre, 14h00, 15h00 MEG CHF 12.- / 8.- , gratuit pour les bébés

Menée en binôme par des intervenant-e-s du MEG et de l’Espace musical – école de musique spécialisée – cette activité vous invite à découvrir l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» du MEG avec votre enfant de 0 à 2 ans.

Au cœur de l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» , les bébés et leurs accompagnant-e-s découvrent des sons, des bruits, des chants et des mouvements sur la thématique de la communication entre humains et non humains. Les accompagnant-e-s sont amené-e-s à penser avec les objets et contenus présentés la distinction entre le vivant et l’inanimé en regard des enjeux climatiques et les enfants écoutent, jouent et chantent.

Prochaine date:

Dimanche 17 décembre de 15h à 16h puis de 16h à 17h

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

