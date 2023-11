Visite thématique «Penser la durabilité avec les collections du MEG» MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Visite thématique «Penser la durabilité avec les collections du MEG» MEG Genève, 24 novembre 2023, Genève. Visite thématique «Penser la durabilité avec les collections du MEG» Vendredi 24 novembre, 12h30 MEG CHF 0.- Dans le cadre de la Semaine du climat à Genève, venez re-visiter l’exposition permanente du MEG avec le thème de la durabilité.

En partant d’objets qui parlent du rapport entre l’humain et son environnement, cette visite commentée aborde la question de la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles. Une invitation à s’inspirer de diverses manières d’être en lien au vivant pour penser des alternatives aux dégradations climatiques actuelles et agir durablement au quotidien. Plus d’information sur la Semaine du climat: https://evenements.geneve.ch/semaine-climat/index.html MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://evenements.geneve.ch/semaine-climat/index.html »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T12:30:00+01:00 – 2023-11-24T13:30:00+01:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Genève

