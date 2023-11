COMPLET : MEG X Les Créatives : Yendry au MEG MEG Genève, 23 novembre 2023, Genève.

COMPLET : MEG X Les Créatives : Yendry au MEG Jeudi 23 novembre, 21h30 MEG Tarif plein : CHF 27.- / Tarif AVS/AI/chômage : CHF 20.- / Tarif jeune : CHF 18.- / Carte 20ans/20frs: CHF 15.- / Pass Créatives : CHF 10.-

En collaboration avec le festival Les Créatives, le MEG se transforme pour offrir une soirée au milieu du Musée!

Le foyer du musée (-1) sera investi pour accueillir Yendry, artiste internationale de renom, qui viendra faire vibrer les murs pour l’occasion.

Yendry (DOM), c’est la fusion d’influences latin pop, RnB et électro moderne ! Compositrice et interprète née en République dominicaine, elle a grandi en Italie et parcourt désormais l’Europe et les États-Unis pour écrire et enregistrer ses chansons. Sur des sonorités électro hip-hop, la chanteuse hispanophone aborde la confiance en soi, les violences domestiques ou encore les relations ratées, à la fois avec réserve et puissance. Anciennement membre d’un groupe de jazz-électro, sa carrière solo prend son envol en 2021 après avoir notamment collaboré avec J.Balvin et Damian Marley.

Humble et ambitieuse, inspirée et inspirante, Yendry est une artiste sans limites. En 2022, elle a ainsi été nommée Meilleure Nouvelle Artiste Féminine pour Premio Lo Nuestro. C’est aussi l’année de la sortie de son single Ki-Ki (2022), egotrip sur fond de dancehall sur lequel le public du Montreux Jazz Festival s’est enflammé l’été dernier.

20h30 : Ouverture des portes

21h30 : Début du concert

Que le foyer du MEG s’embrase!

Les billets sont à acquérir directement sur le site des Créatives.

En collaboration avec et dans le cadre du festival Les Créatives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

Yendry