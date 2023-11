YENDRY MEG Genève, 23 novembre 2023, Genève.

YENDRY Jeudi 23 novembre, 21h30 MEG Billet de 15.- à 27.- CHF

Yendry (DOM), c’est la fusion d’influences latin pop, RnB et électro moderne ! Compositrice et interprète née en République dominicaine, elle a grandi en Italie et parcourt désormais l’Europe et les États-Unis pour écrire et enregistrer ses chansons. Sur des sonorités électro hip-hop, la chanteuse hispanophone aborde la confiance en soi, les violences domestiques ou encore les relations ratées, à la fois avec réserve et puissance. Anciennement membre d’un groupe de jazz-électro, sa carrière solo prend son envol en 2021 après avoir notamment collaboré avec J.Balvin et Damian Marley.

Humble et ambitieuse, inspirée et inspirante, Yendry est une artiste sans limites. En 2022, elle a ainsi été nommée Meilleure Nouvelle Artiste Féminine pour Premio Lo Nuestro. C’est aussi l’année de la sortie de son single Ki-Ki (2022), egotrip sur fond de dancehall sur lequel le public du Montreux Jazz Festival s’est enflammé l’été dernier.

Cet hiver, venez embraser le foyer du MEG avec nous !

Ouverture des portes 20h30.

En coproduction avec le Musée d’Ethnographie de Genève (MEG).

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

