Semaine du climat – soirée d’ouverture avec Franck Courchamp Mercredi 22 novembre, 18h00 MEG CHF 0.-

Soirée d’ouverture de la semaine du climat:

Dès 18h

Verrée pour la soirée d’ouverture au Musée d’ethnographie de Genève

18h30

Projection du film «Une espèce à part».

Une espèce à part est une série documentaire française de vulgarisation scientifique conçue par Franck Courchamp (écologue, directeur de recherche CNRS à l’Université Paris-Saclay) et réalisée par l’animateur Clément Morin, sortie en 2019, déjà vue par plus de 15 millions de personnes et récompensée par plusieurs prix internationaux. Elle se présente comme une mini-série de dix épisodes de 3 minutes, qui nous interpelle sur la place de l’Homme dans l’univers, dans une approche d’humilité.

19h

Discours du Maire de la Ville de Genève, Alfonso Gomez.

Conférence de Franck Courchamp : «Crise climatique et biodiversité: quels enjeux? Quels liens? Quelles solutions?»

Tous les jours ou presque, il est question de biodiversité et de climat. Mais qu’en est-il vraiment? Qu’est-ce que la biodiversité? Pourquoi est-elle importante? Pourquoi est-elle menacée, et quels sont les liens entre climat et biodiversité? Par cette conférence accessible à tous et à toutes, Franck Courchamp apportera son expertise pour répondre à ces questions, et bien d’autres.

Suivie d’une table-ronde avec:

Anthony Lehmann: biologiste aquatique de formation ayant effectué son doctorat sur les plantes aquatiques des rives du Léman sous la direction du Prof. Jean-Bernard Lachavanne, Anthony Lehmann s’est très rapidement passionné sur l’apport des outils cartographiques et statistiques à l’analyse de notre environnement. Il est actuellement professeur associé à l’Université de Genève, vice-directeur de l’Institut des Sciences de l’Environnement où il dirige le laboratoire enviroSPACE qui explore diverses solutions pour mieux comprendre et gérer les ressources naturelles dans une perspective plus durable.

Sarah Pearson Perret : directrice romande et membre de la direction de Pro Natura depuis 2017. Elle a étudié la biologie à l’Université de Neuchâtel et les sciences politiques à l’Université de Genève. Secrétaire générale du Forum national pour la compensation écologique de 1999 à 2007 elle poursuivie sa carrière à l’Office fédéral de l’environnement à Berne, où elle a dirigé la section Espèces et milieux naturels de 2007 à 2017 et était notamment responsable de l’élaboration de la Stratégie biodiversité suisse.

Franck Courchamp: chercheur en écologie et directeur de recherche au CNRS, il exerce au Laboratoire Écologie, Systématique & Évolution à l’Université Paris-Saclay où il est spécialiste de dynamique des populations et de biologie de la conservation. Auteur de trois livres et de plus de 180 études scientifiques publiées, il est également très actif en communication et vulgarisation scientifique, en particulier en association avec des artistes.

Modération par René Longet (expert en développement durable).

Conférence organisée par le Service Agenda-21, Ville durable, le Sablier de Cassandre et le MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

