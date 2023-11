Café discussion: les plantes et nous ? MEG Genève, 22 novembre 2023, Genève.

Vous prendrez bien un café ou un thé ? Venez vous asseoir et discutons ou écoutons.

Une fois par mois, de septembre à décembre, une rencontre vous est proposée dans le quartier de la Jonction pour discuter et échanger sur des sujets qui nous touchent et nous concernent. En résonnance à l’exposition «Être(s) ensemble» du MEG (Musée d’ethnographie de Genève), ce cycle est dédié au vivant, qu’il soit humain, animal ou végétal. Au fil des discussions, les expériences personnelles se mêlent aux manières de re-penser notre monde actuel.

Le basilic souffre-t-il ? Comment réagit l’arbre de votre rue quand vous l’approchez ?

Une invitation à discuter ensemble des relations entre les êtres humains et les plantes. Un moment d’échange convivial autour d’un café ou d’un thé et d’une collation.

Aucun prérequis n’est nécessaire à part l’envie de discuter ou d’écouter.

Lieu: Café de la Radio, Carl-Vogt 73, Genève 1205 Suisse

Prochaine date dans le quartier de la Jonction:

Mardi 12 décembre au MEG (Musée d’ethnographie de Genève)

En collaboration avec le Service social de la Ville de Genève.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

