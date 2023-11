Comment agir maintenant pour le climat ? MEG Genève, 21 novembre 2023, Genève.

Présentées par Philippe Verdier, l’émmission «Go solutions durables» de Léman Bleu traite des thématiques centrales du développement durable, sous un angle constructif à la croisée de l’économie, la société et l’environnement. Elle donne la parole à des acteurs et actrices majeur-e-s du développement durable à Genève, professionnel-le-s et expert-e-s internationaux, qui partagent leurs expériences et invitent à la prise de conscience.

Comment agir maintenant pour le climat ?

Invité-e-s: Delphine Bachmann, Conseillère d’Etat; Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Alfonso Gomez, maire de Genève; Bertrand Piccard, explorateur et environnementaliste suisse; Christian Brunier, directeur des SIG; Carine Ayélé Durand, directrice du MEG.

Exprimez-vous et interrogez directement les personnalités et responsables politiques invité-e-s de l’émission «Go solutions durables» de Léman Bleu en participant à l’enregistrement au Café du MEG le mardi 21 novembre à 17 heures.

Inscription avant le 27 octobre à: go@lemanbleu.ch

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T17:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:30:00+01:00

MEG, Joël Fuchs