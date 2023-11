Il y a de la truffe dans l’air! Ciné-dimanche : Chasseurs de truffes MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Il y a de la truffe dans l’air! Ciné-dimanche : Chasseurs de truffes MEG Genève, 19 novembre 2023, Genève. Il y a de la truffe dans l’air! Ciné-dimanche : Chasseurs de truffes Dimanche 19 novembre, 17h00 MEG CHF 0.- En écho à l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» qui se tient jusqu’au 7 janvier 2024, un cycle de films permettant de repenser le vivant vous est proposé jusqu’au mois de décembre 2023. A l’occasion de cette journée spéciale truffe, Sergio Cauda viendra présenter le film dans lequel il a joué : Chasseurs de truffes, réalisé par Michael Dweck et Gregory Kershaw.

En Italie, dans la région du Piémont, Carlo Conella, 84 ans, consacre son temps à la chasse aux truffes. Avec l’aide de son chien, entraîné à flairer l’odeur du champignon souterrain, il s’aventure dans des régions montagneuses inaccessibles, parfois même au péril de sa vie. Bande-annonce Durée : 1h24 La projection aura lieu dans l’espace de médiation de l’exposition temporaire. L’accès à cette projection sera gratuit. La séance sera suivie d’une rencontre avec Sergio Cauda, protagoniste du film et de l’exposition «Être(s) ensemble». Intervenant : Sergio Cauda : chasseur truffier et protagoniste du film. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Chasseurs de truffes (The Truffle Hunters Bande-annonce VO). Chasseurs de truffes, un film de Michael Dweck et Gregory Kershaw », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « The Truffle Hunters Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/21/06/14/16/23/4316169.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19589828.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589828&cfilm=280774.html »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

