Il y a de la truffe dans l’air! MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Il y a de la truffe dans l’air! MEG Genève, 19 novembre 2023, Genève. Il y a de la truffe dans l’air! Dimanche 19 novembre, 14h30 MEG CHF 12.-/ CHF 8.- Quelques jours après l’ouverture de la saison de la truffe, le MEG met ce champignon à l’honneur! Sergio Cauda, truffier piémontais qui a participé à l’exposition temporaire « Être(s) ensemble » est présent au MEG. Il nous fera découvrir le monde fascinant de la truffe et partagera sa passion pour ce travail si particulier, qu’il accomplit grâce à la collaboration de ses chiens truffiers. Les personnes s’étant inscrites à la visite pourront ensuite découvrir le goût unique de ce champignon rare et prisé. Programme de la journée : 14h30-16h : Visite-dégustation de l’exposition temporaire « Être(s) ensemble » avec la curatrice et conservatrice Federica Tamarozzi et Sergio Cauda, chasseur truffier. Cette visite sera suivie d’une déguistation de truffes pour les personnes participant à la visite.

Visite sur inscription. 17h-19h : Projection du film « Chasseurs de truffes » Cette projection est gratuite, sans inscription et aura lieu dans l’exposition temporaire

« Être(s) ensemble ». Intervenant-e-s : Federica Tamarozzi , conservatrice du département Europe du MEG et curatrice de l’exposition « Être(s) ensemble »

Intervenant-e-s : Federica Tamarozzi, conservatrice du département Europe du MEG et curatrice de l'exposition « Être(s) ensemble »
Sergio Cauda, truffier
Davide Porporato & Piercarlo Grimaldi, anthropologues (Université du Piémont oriental)

MEG
Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève
Genève 1200
+41 22 418 45 50
http://www.meg-geneve.ch

Dates et horaires: 2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

