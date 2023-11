Il y a de la truffe dans l’air: visite commentée de la commissaire MEG Genève, 19 novembre 2023, Genève.

Il y a de la truffe dans l’air: visite commentée de la commissaire Dimanche 19 novembre, 14h30 MEG CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

L’inscription à la visite inclut la dégustation de truffes à la fin.

Dans son exposition «Être(s) ensemble», le MEG questionne de manière originale les relations entre les humains et la nature. Peut-on communiquer et se comprendre entre espèces différentes ? Pour essayer de répondre à cette question, le MEG présente six relations particulières qui se sont nouées entre des humains, des végétaux et des animaux. Ces compagnonnages surprenants nous suggèrent des pistes à suivre afin d’«être(s) ensemble», toujours un peu plus, toujours un peu mieux.

Dans le cadre de la journée « Il y a de la truffe dans l’air » et de l’ouverture de la saison de la truffe, cette visite abordera plus particulièrement l’angle du travail de truffier et son lien avec l’animal qui l’assiste et le champignon tant convoité.

Federica Tamarozzi, curatrice de l’exposition, mènera pour cela la visite avec le truffier Sergio Cauda et Davide Porporato et Piercarlo Grimaldi, anthropologue de l’Université du Piémont oriental.

Cette visite spéciale sera suivie d’une déguistation de truffes d’Alba spécialement amenée par le chasseur truffier, Sergio Cauda.

Intervenant-e-s :

Federica Tamarozzi, conservatrice du département Europe du MEG et curatrice de l’exposition « Être(s) ensemble »

Sergio Cauda, truffier

Davide Porporato & Piercarlo Grimaldi, anthropologues (Université du Piémont oriental)

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00

