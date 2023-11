Interspecies communication : performance de Julie Semoroz, Fabio Bergamaschi et Joseph Simon MEG Genève, 17 novembre 2023, Genève.

Dans le cadre de l’exposition « In Between » réalisée par l’artiste Julie Semoroz à la Salle d’Exposition de l’Université et en écho à l’exposition temporaire «Être(s) ensemble» du MEG, la performance «Interspecies communication» a lieu dans le jardin du MEG, sous l’avant-toit du musée, le vendredi 17 novembre et le samedi 18 novembre à 12h30 et à 18h.

Interspecies communication est un chapitre de DOUZE MILLE VINGT, un projet conceptualisant un paysage utopique dans lequel la communication non verbale entre les espèces prévaudrait. Cette création comprend une exposition, des concerts, des performances et des ateliers.

Basé sur les recherches récurrentes de l’artiste, DOUZE MILLE VINGT s’inscrit dans un processus de travail continu sur les fréquences sonores et leur champ d’application.

Entre danse et happening, Interspecies communication incarne une forme de communication non verbale : le mouvement, le regard et le souffle unissent les interprètes dans une communion intense, entraînant le public dans leur résonance intérieure.

Durée : 18mn.

Performance gratuite, accès libre.

Accessible à un public non-francophone.

Julie Semoroz : Julie Semoroz de par sa posture politique propose en soi un désalignement avec la société post industrielle et le système capitaliste. Elle propose des regards et suscite la réflexion sur l’espace urbain, l’écologie, l’utopie, le vivre ensemble avec une approche anthropologique mêlée à l’art. Elle travaille sur l’invisible et recherche sur l’information; la communication non verbale et les fréquences sonores en collaboration avec des neuroscientifiques.

Elle s’expérimente à des formes sonores de type noise et expérimentale. La voix et les enregistrements de terrain sont des éléments fondateurs de sa recherche. Elle monte des projets hétérogènes et multiples, solos, collaborations et collectifs dans des espaces d’art, des théâtres ou dans l’espace public. Elle développe des performances touchant tant à l’art visuel, le son, la danse ou l’installation.

En 2020, elle a reçu une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique en collaboration avec le Centre suisse des sciences affectives (CISA) de l’Université de Genève pour son projet DOUZE MILLE VINGT. En 2021 et 2022, elle a reçu trois bourses de la ville et de l’état de Genève pour sa recherche avec le CISA et le NCCR Evolving Language. Elle est régulièrement soutenue par l’Etat de Genève et Pro Helvetia.

Elle s’est produite en Suisse, en France, en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, au Royaume-Uni, au Danemark, en Russie, en Chine, au Chili, en Argentine, en Uruguay, en Colombie…

Fabio Bergamaschi : Il étudie la danse classique, moderne, contemporaine, la danse-contact et l’improvisation à L’Atelier de Danse-Théâtre de Milan dans l’École d’Art Dramatique Paolo Grassi, en Italie. Lauréat d’une bourse d’études, il intègre ensuite l’École de Spécialisation pour Danseurs, coordonnée par l’Art/Aterballetto Dance Company de Reggio Emilia (IT). De 2002 jusqu’au 2016, il travaille comme assistant à la chorégraphie au sein de la Compagnie Alias, dont il a été l’un des interprètes principaux. Il collabore avec de nombreux chorégraphes, compagnies, opéras et festivals en Suisse et en Europe comme Cie Sam-Hester/Perrine Valli, Estuaire Cie/Nathalie Tacchella, Jerrycan Cie, Sundora & Dgendu/ Dorota Lecka et Gérald Durand, 3art3 Company/Daniel Hellmann, Prototype Status, Yan Duyvendak Cie/Yan Duyvendak, Ensemble Vortex, MadOk Cie/ Madeleine Piguet, Festival Antigel/Directrice danse Prisca Harsch, Opéra de Lausanne et Opéra de Genève.

Joseph Simon : Il a commencé son parcours dans la danse à travers le Break et la culture du HipHop. En 2014 il obtient son Bachelor en danse contemporaine à ArtEZ School of Contemporary Dance aux Pays-Bas. Depuis il travaille aux niveau international en tant qu’interprète, enseignant, chorégraphe et collaborateur artistique, basé à Rotterdam. Soutenu par Dansateliers Rotterdam, il a crée et représenté plusieurs chorégraphies à travers l’Europe. Son oeuvre se centre autour du métissage des cultures de la danse classique, House, Break et contemporaine, et touche à des questions d’identité. Actuellement, Joseph est interprète dans la création “Navy Blue” de Oona Doherty et enseignant régulier à Codarts Circus Arts, Rotterdam. Auparavant il a dansé pour et travaillé avec Erik Kaiel, Hooman Sharifi, Alida Dors, Jochen Heckmann, Jean-Guillaume Weis, Eric Trottier, Christina Liakopoyloy, Jonas Frey et Dalton Jansen.

En collaboration avec le Centre Interfacultaire des sciences affectives (CISA) et le NCCR Evolving Language.

