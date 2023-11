Voir le monde autrement ? MEG Genève, 12 novembre 2023, Genève.

Voir le monde autrement ? Dimanche 12 novembre, 10h00, 14h00 MEG Un billet d’entrée à l’exposition est obligatoire pour participer aux activités. Tarif d’entrée: CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), Gratuit jusqu’à 25 ans.

Les artistes Claire et Denis Connolly viennent à votre rencontre dans l’exposition temporaire ! Leurs casques de méta-perception proposent de voir la monde à travers les yeux des animaux, comme celui exposé au MEG dédié cheval.

Cette journée est l’occasion d’échanger avec les artistes sur leur démarche et de participer à un atelier pour créer des dispositifs d’optique. Une invitation à s’interroger et expérimenter différentes perceptions visuelles du monde au croisement entre les humains et les animaux.

Programme de la journée

10h à 12h Atelier mené par les artiste pour les adultes et les enfants, dès 5 ans accompagné. Cet atelier invite à découvrir les différentes lentilles, prismes et miroirs, en explorant ce que chacun d’entre eux apporte à l’image

14h à 15h Rendez-vous avec les artistes: présentation de leur démarche, discussion et possibilité de tester le casque cheval.

15h30 à 17h30 Rendez-vous avec les artistes: présentation de leur démarche, discussion et posisbilité de tester le casque cheval.

INSCRIPTION A L’ATELIER OBLIGATOIRE: publics.meg@ville-ge.ch

Tarif: Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition temporaire.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « mailto:publics.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T12:00:00+01:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

DR