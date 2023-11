Foralgues & HAI – concerts de Julie Semoroz avec l’Ensemble Contrechamps MEG Genève, 11 novembre 2023, Genève.

Foralgues & HAI – concerts de Julie Semoroz avec l’Ensemble Contrechamps Samedi 11 novembre, 19h00 MEG CHF 0.-

Dans le cadre de l’exposition In Between, par l’artiste sonore Julie Semoroz, qui aura lieu à la Salle d’exposition de l’Université de Genève du 10 au 26 novembre 2023, deux concerts sont proposés le 11 novembre 2023 en collaboration avec l’Ensemble Contrechamps, le CISA Unige et le NCCR Evolving Language dans l’auditorium du MEG.

Ces deux pièces font écho à la thématique abordée par l’exposition actuelle du MEG « Être(s) ensemble ».

Elles sont issues de réflexions sur la vocalisation émotionnelle, la vocalisation animale et la communication interespèce. Les recherches de Julie Semoroz ont donné lieu à plusieurs projets art-science dans le cadre de deux centres de recherche – le Centre interfacultaire en sciences affectives (CISA) et le Pôle de Recherche National (PRN) Evolving Language. Une table ronde est proposée à l’issue du programme musicale en lien avec Julie Semoroz, deux chercheurs et les musicien-ne-s de l’Ensemble Contrechamps.

Jauge :

Pour la pièce FORALGUES: 45 personnes

Pour la pièce HAI : 200 personnes

Evénement gratuit et sans inscription.

Horaires :

Chaque pièce est jouée deux fois, avec une table ronde entre les deux.

19:00 : Ouverture des portes

19:30 : Foralgues, pièce avec transducteur

20:00 HAI, (Interaction Humain-Animal), pièce pour ensemble, voix et électronique

20:30 table ronde (1h)

22:00 Foralgues, pièce avec transducteurs

22:35 HAI, (Interaction Humain-Animal), pièce pour ensemble, voix et électronique

Description des deux concerts :

FORALGUES, 30min

Pièce avec transducteurs (dispositif convertissant le son en vibrations physiques).

Muni-e d’un transducteur, chaque participant-e est invité-e à une exploration corporelle et sensorielle afin de ressentir sur les parties de leurs corps les vibrations induites par les musiciens de Contrechamps et des vocalisations animales et humaines produites par Julie Semoroz. Ainsi, chaque participant-e devient sonore le temps d’un concert acoustique et vibratoire.

HAI (Human-Animal Interaction), 15min

Pièce pour ensemble, voix et électronique.

Un micro de contact sur des cordes vocales dans un fjord du nord de la Norvège, une capture de la voix avant qu’elle ne devienne son sous-marin. L’interaction humain-animal à l’aide d’ondes sonores, captées par hydrophone, inaudible à la surface. Julie Semoroz s’approprie ces musiques de contact en devenir, et compose à partir de terrains partagés avec des scientifiques du programme NCCR evolving language.

Musicien-ne-s :

Julie Semoroz, compositrice, voix, machines

Maximilian Haft, violon

Hans Egidi, alto

Katarina Leskovar, violoncelle

Thierry Debons, percussion

Christophe Egéa, ingénieur du son

Intervenant-e-s de la table ronde:

Didier Grandjean, Professeur ordinaire à l’Université de Genève en Faculté de psychologie et de l’éducation (CISA UNIGE, Campus Biotech, NCCR Evolving Language)

Julie Semoroz, artiste et compositrice

Modération : Aurélie Coulon, journaliste scientifique au Temps

Plus d’infos sur :

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://www.juliesemoroz.ch/dates/yzyjwmixk210kmpl57pzvfiw53ep1p-7db3f »}, {« link »: « https://www.unige.ch/cite/evenements/exposition/seu/expo-actuelle/geologie-alpine »}, {« link »: « https://www.contrechamps.ch/fr/a-propos/l-ensemble-contrechamps »}, {« link »: « https://www.unige.ch/cisa/center/about-us/ »}, {« link »: « https://evolvinglanguage.ch/fr/accueil/ »}, {« link »: « https://www.juliesemoroz.ch/dates/haiforalguescontrechampsnov23 »}, {« link »: « https://www.unige.ch/cite/evenements/exposition/seu/a-venir/inbetween »}, {« link »: « https://www.unige.ch/cisa/news/news/between/ »}, {« link »: « https://www.unige.ch/cisa/ »}, {« link »: « https://www.contrechamps.ch/fr/saison/in-between »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T19:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

2023-11-11T19:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

Morgane Meys