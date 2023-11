La Nuit du conte 2023 : Viva la musica ! MEG Genève, 10 novembre 2023, Genève.

La Nuit du conte 2023 : Viva la musica ! Vendredi 10 novembre, 17h30 MEG CHF 0.-

À l’occasion de la Nuit du conte 2023 sur le thème de «Viva la musica !», nous proposons aux plus petit-e-s accompagné-e-s d’un-e adulte de découvrir la partie de l’exposition temporaire consacrée aux abeilles. L’installation Installation sonore «Be a Bee» de Beat Hofmann et Andrew Phillips permettra de découvrir la musique des abeilles, avant de comprendre la vie d’une ruche et d’écouter quelques contes dans la salon du musique de la bibliothèque.

Intervenants: Adriana Conterio, conteuse, Philmar, musicien, Johnathan Watts, photographe au MEG et apiculteur

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

© Micha Dalcol