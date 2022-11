Journée de la donnée (3e éd.) MEFSIN – Hall Bérégovoy, 139, rue de Bercy, 75012, Paris France, 21 novembre 2022, Paris.

Journée de la donnée (3e éd.) 21 – 24 novembre MEFSIN – Hall Bérégovoy, 139, rue de Bercy, 75012, Paris France

Dans le cadre du mois de l’innovation publique. Enjeux de souveraineté (21/11), éthique et confiance (22/11), circulation et valorisation des données (23/11), passage à l’échelle (24/11).

MEFSIN – Hall Bérégovoy, 139, rue de Bercy, 75012, Paris France

Jour 1 (21/11) : Data/IA, un enjeu de souveraineté et un important levier d’amélioration de l’action publique

10h-11h20 – Stratégie IA de l’Etat – Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Conseil d’Etat (CE)

Introduction par Yves Billon

Rapport « IA de confiance » – Thalia Breton, CE

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : foncier innovant – Su Yang, DGFiP

11h20-12h45 – Souveraineté numérique – Ministère de l’Intérieur (MI), Digital New Deal, a NewGovernance, Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN)

Souveraineté numérique au niveau de l’IA – Jean-Martin Jaspers, Délégué ministériel à l’intelligence artificielle – MI

Rapports « IA de confiance, opportunité stratégique pour une souveraineté numérique et industrielle » et « Data de confiance. Le partage des données, clé de notre autonomie stratégique » – Arno Pons, Digital New Deal

Enjeux de l’IA Act – Eric Pol, aNewGovernance

Présentation du PEReN et de ses contributions à la souveraineté numérique – Nicolas Deffieux, Lucas Verney, PEReN

Jour 2 (22/11) : Les données et la confiance

9h30-10h50 – Les enjeux liés à l’éthique du numérique – Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), Exploratoire de l’éthique numérique, Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Université de Lorraine (LORIA), Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS), Direction générale des Douanes et des Droits indirects (DGDDI)

Introduction à l’éthique du numérique – Claude Kirchner, Directeur du CNPEN

Rapport sur le data altruisme – Jean Leviste, Exploratoire de l’éthique numérique, Clémentine Furigo-Christin, MEDEF

Explicabilité des algorithmes – Anne Boyer(excusée), LORIA, Claudio Cimelli, MENJS

Cas d’usage d’intelligence artificielle en matière de détection non intrusive – Romain Dalisson, DGDDI (visio)

11h05-12h – Les données et la confiance – PEReN, MorphoLabs, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), BCdiploma

Collecte de données volontairement contribuées et localement anonymisées et pouvoir d’expérimentation conféré par la loi du 25 octobre 2021 – Nicolas Deffieux, Gaspard Defréville, PEReN

La Blockchain comme outil pour instaurer la confiance – Paul Frambot, Morpho Labs (visio)

Expérimentation sur la blockchain pour les ouvrages d’art communaux – Thomas Plantier, CEREMA, Luc Jarry-Lacombe, BCdiploma

Jour 3 (23/11) : La donnée au service de l’action publique

9h30-11h10 – Circulation et valorisation des données – Direction interministérielle du Numérique (DINUM), DGE, Parabole Data Studio, Délégation « Synthèse, Coordination et Innovation » (DSCI), Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), DGDDI

Cadre interministériel de l’échange de données : qualité, catalogage, etc. – Romain Tales, DINUM

Table ronde – Signaux faibles – Mikael Azoulay, Elodie Quézel, DGE

La Dataviz de demain – Evelina Judeikyte, Parabole Data Studio

Les nouveaux tableaux de bord du MEFSIN – Patricia Amarger, DSCI

Valorisation de la donnée – Sondes Karoui, DGDDI

11h15-12h05 – Ouverture des données, levier de la transparence de l’action publique – Bercy Hub, Direction des affaires juridiques (DAJ), Direction générale du Trésor, DGE

Offre de formation Open Data – Natacha Roger, Bercy Hub

Données ouvertes et commande publique – Jean-François Thibous, DAJ (visio)

Portail APD – Arthur François, DG Trésor

Politique de diffusion des données France Num – Samuel Dupont, DGE

Jour 4 (24/11) : Projets Data/IA : du PoC au passage à l’échelle

9h30-10h45 – Nouveaux modes de travail et nouveaux usages – Bercy Hub, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)

Introduction à l’offre d’incubation du Bercy Hub – Sasun Saugy, Bercy Hub

Pitches des start-ups du ministère – MEFSIN

« Signal Conso » : évolutions et perspectives – Guillaume Rossmann, Philippe d’Authier de Sisgau, DGCCRF

« Dérog’ Conso » : l’information en Open Data sur les compositions modifiées – Carine Henrio, DGCCRF

« Code-barres » : la recherche multi-base par scan de produits – David Tubert, DGCCRF

Formation Data – Nathalie Vaglio, IGPDE

11h00-12h00 – Du PoC au passage à l’échelle – Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), Service des Technologies et des Systèmes d’information de la Sécurité Intérieure (ST(SI)²), DGFiP, Bercy Hub

Exemple du Datalab IA de la Gendarmerie nationale – Guillaume Humeau, DGGN, ST(SI)²

Retour d’expérience du DataDay – Su Yang, DGFiP

Nubonyxia : sécuriser et faciliter l’intelligence des données économiques et financières sensibles – Quentin Desrousseaux, Bercy Hub

Vous pourrez suivre tous les débats ; toutes les interventions étant capturées, retransmises, disponibles après coup.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T10:00:00+01:00

2022-11-24T12:00:00+01:00

Ministère de l’économie et des finances