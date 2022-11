MEFISTOFELE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31000

Toulouse

MEFISTOFELE Toulouse, 23 juin 2023, Toulouse. MEFISTOFELE

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse 31000 Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE

2023-06-23 – 2023-06-23

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE

Toulouse

31000 10 EUR 10 82 MEFISTOFELE est une grandiose adaptation de la célèbre tragédie de Goethe, composée par celui qui fut non seulement le plus brillant librettiste de Verdi, mais un poète subtil et un compositeur de génie. Opéra en 4 actes avec prologue et épilogue. Arrigo Boito (1842-1918)

Un pacte avec le Diable permettra-t-il à Faust, désabusé de tout, de jouir de l’instant et d’atteindre l’impossible idéal qu’il s’est fixé, au prix du sacrifice d’une jeune fille innocente ? Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: 31000, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse 31000 Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Ville Toulouse lieuville Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Departement 31000

Toulouse Toulouse 31000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

MEFISTOFELE Toulouse 2023-06-23 was last modified: by MEFISTOFELE Toulouse Toulouse 23 juin 2023 31000 OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse 31000 toulouse

Toulouse 31000