Creuse Atelier Partir en formation MEFAA Aubusson, 18 septembre 2023, Aubusson. Atelier Partir en formation Lundi 18 septembre, 14h00 MEFAA sur inscription Vous avez besoin de suivre une formation ? Cet atelier vous permettra :

* d’écarter les idées reçues : « la formation c’est comme l’école » ou « la formation ce n’est pas pour moi, je n’ai plus l’âge, je n’ai pas les moyens …»,

* de connaître les clés pour une entrée en formation réussie : projet, temporalité, métier, diplôme, mobilité et… financement,

* de vous informer par une recherche active,

* d’échanger, d’optimiser votre expression orale et votre esprit critique. MEFAA 23200 AUBUSSON Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.estcreuse@mef23.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 19 61 00 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T16:30:00+02:00

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T16:30:00+02:00

