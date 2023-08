INFORMATION COLLECTIVE DE RECRUTEMENT – FORMATION ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES – 05/09/2023 à 9h30 MEFAA Aubusson Catégories d’Évènement: Aubusson

Creuse INFORMATION COLLECTIVE DE RECRUTEMENT – FORMATION ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES – 05/09/2023 à 9h30 MEFAA Aubusson, 5 septembre 2023, Aubusson. INFORMATION COLLECTIVE DE RECRUTEMENT – FORMATION ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES – 05/09/2023 à 9h30 Mardi 5 septembre, 09h30 MEFAA entrée libre Le GRETA du LIMOUSIN et le Pole emploi d’Aubusson organise le 05/09/2023 à 9h30 dans les locaux de la MEFAA à Aubusson une information collective de recrutement pour le TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES qui se déroulera du 18/09/2023 au 12 avril 2024 au lycée professionnel JEAN JAURES à Aubusson MEFAA 23200 AUBUSSON Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sandrine.chevron@ac-limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

