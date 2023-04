Job dating d’été à Aubusson MEF Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Job dating d’été à Aubusson MEF, 19 avril 2023, Aubusson. Job dating d’été à Aubusson Mercredi 19 avril, 14h00 MEF Entrée libre et gratuite L’ERIP EC associé à l’agence Pôle Emploi d’Aubusson, au Point Information Jeunesse porté par l’association Clé de contacts organisent un après midi : Jobs d’été à Aubusson. Rendez-vous le Mercredi 19 avril de 14h à 17h, en salle de conférence au Bâtiment La Passerelle, Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson Viens rencontrer des employeurs de différents secteurs professionnels : commerce, animation, hôtellerie restauration, tourisme, aide à domicile, sanitaire et médico-social… Des espaces dédiés à la lecture des offres d’emplois, à la préparation d’un entretien d’embauche et un atelier de gestion du stress seront proposés. A cela, s’ajoutera la possibilité de partir à la découverte de métiers en réalité virtuelle avec des casques immersifs et de se renseigner sur les offres de mobilité en Creuse. MEF 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

