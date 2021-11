Meetup – Découvrez les projets menés lors de la formation Make ! Cobalt, 25 novembre 2021, Poitiers.

Cobalt, le jeudi 25 novembre à 18:00

D’octobre 2020 à juin 2021, les Usines en partenariat avec la fondation Orange et Cobalt ont mis en place une formation dédiée aux jeunes désireux de découvrir l’univers des fablabs. Cette formation basée sur la pédagogie de projet a permis aux participant·e·s de réaliser divers objets à base d’électronique et utilisant les machines du fablab des Usines. Lors de ce meetup, nous vous proposons de venir découvrir les réalisations des stagiaires et d’échanger avec eux autour de leurs réalisations et des apports de cette formation. Gratuit, sur inscription juste ici : [https://forms.gle/QXXBvFuw4268VzS19](https://forms.gle/QXXBvFuw4268VzS19) LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS ! En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers)

