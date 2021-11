Châteaudun Campus les Champs du Possible Châteaudun, Eure-et-Loir Meet’Up Agri Campus les Champs du Possible Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

INVITATION ———- ### Jeudi 25 Novembre 2021, à 18h ### Meet’Up Agri au Campus les Champs du Possible Vous êtes agriculteur(trice) ? Venez parler de sujets qui vous concernent ! _**Le concept de ce nouveau rendez-vous :**_ – 1 thématique proche de vos préoccupations – 1H30 TOP CHRONO – Des interventions d’experts – 1 temps d’échanges et de convivialité autour d’une dégustation de produits locaux _**Thème de cette première édition :**_ **Bilan de la moisson 2021 et perspectives 2022 : quel moyen de collecte adopter ?** Avec les interventions de : – Christophe RAIMBERT (SARL Les Mergers) sur la ventilation – Georges-Alexandre CLEMENCE (SAS Farmviz) sur le suivi de températures – Jérôme DAMY, Chargé de Projets Innovation & Numérique et Eric MAISONS, élu référent agriculture de précision et nouvelles technologies, Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir, sur un retour d’expérience utilisateur provenant des agriculteurs du groupe Agri-Numérique, – Pierre-Antoine FOREAU (SAS Biagri, Comparateur Agricole), sur la vente en ligne

Gratuit, sur inscription

