RDV Evènement International: MobiliT.AI 2023

30 et 31 mai 2023
MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne

Forum MobiliT.AI: 30 & 31 mai 2023
Les défis de L'Intelligence Artificielle dans les systèmes critiques

IVADO, l'IRT Saint Exupéry, l'IID, le CRIAQ et ANITI organisent la 4ème édition du forum MobiliT.AI les 30 et 31 mai 2023.

MobiliT.AI : il s'agit d'un évènement international qui rassemble une communauté d'experts de l'Intelligence Artificielle pour les systèmes critiques dans le domaine du transport et de la mobilité (aéronautique, automobile, rail, espace, drones, etc.). Cette communauté est composée de chercheurs académiques, industriels et issus des entreprises de la Tech, mais également d'experts en sureté de fonctionnement et en ingénierie des systèmes embarqués critiques.

Pour cette 4ème édition du Forum, nous avons le plaisir d'annoncer que la conférence passe une étape supérieure et rejoint deux évènements majeurs dans l'écosystème de l'Intelligence Artificielle : Mobility Solutions Show le 30 et 31 mai et Future Intelligence le 31 mai.

Plus d' informations sur les éditions précédentes : L'édition 2022 / L'édition 2021 / L'édition 2019.

Le forum MobiliT.AI reçoit le soutien du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée.

