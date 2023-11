SALON REGAL MEETT Aussonne, 15 décembre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Le salon du bien vivre et du bien manger de la région, est de retour ! Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse, la diversité et la qualité de l’agriculture régionale, dans un cadre ludique et convivial..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 22:00:00. .

MEETT PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTIONS

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The show of the good living and the good eating of the region, is back! A unique opportunity to discover or rediscover the richness, diversity and quality of regional agriculture, in a fun and friendly environment.

Vuelve la feria del buen vivir y el buen comer de la región Una oportunidad única para descubrir o redescubrir la riqueza, la diversidad y la calidad de la agricultura regional, en un entorno divertido y agradable.

Die Messe für gutes Leben und gutes Essen in der Region, ist wieder da! Eine einzigartige Gelegenheit, den Reichtum, die Vielfalt und die Qualität der regionalen Landwirtschaft in einem spielerischen und geselligen Rahmen zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE