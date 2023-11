TGS – Toulouse Game Show MEETT Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne TGS – Toulouse Game Show MEETT Aussonne, 25 novembre 2023, Aussonne. TGS – Toulouse Game Show 25 et 26 novembre MEETT Billet 1 jour : 20€ | Billet 2 jours : 30€ | Billet famille 1 jour : 55€ | Billet express 2 jours : 50€ | Billet VIP 2 jours : 100€ Les cultures pop à l’honneur Rendez-vous majeur de la pop culture à Toulouse et dans la région, le TGS revient pour une nouvelle édition du samedi 24 au dimanche 25 novembre, au MEETT. Les invités Plus de 40 invités seront présents. Parmi eux : Des acteurs internationaux : Christopher Lloyd (Retour vers le Futur, Star Trek, La Famille Addams), Kristin Kreuk (Smallville, Beauty & the Beast, Seule contre tous) et Devon Murray (Harry Potter)

Quizz

Conférences

Expositions (One Piece, Club Dorothée, Harry Potter…)

Rencontres avec des artistes (auteurs, dessinateurs, acteurs, musiciens)

Dédicaces et photocall

Spectacles et concerts

Cosplay

Ateliers

Programme complet et détaillé sur le site web du TGS MEETT Concorde Avenue, 31840, Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie 05 62 25 45 45 https://meett.fr/ Le Parc des expositions et centre de conventions de Toulouse Métropole propose l'une des plus grandes superficies d'accueil de France. Tramway : ligne T1 – arrêt MEETT | Bus : ligne 30 – arrêt MEETT

