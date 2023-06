Rose Festival MEETT Aussonne Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Rose Festival MEETT Aussonne, 1 septembre 2023, Aussonne. Rose Festival 1 – 3 septembre MEETT Pass Journée : 52€ | Pass 3 Jours : 130€ 2e édition du festival Le Rose Festival est né en 2022 de la volonté des artistes Toulousains Bigflo et Oli de créer un festival innovant aux multiples facettes culturelles, et qui s’inscrirait dans la durée sur le territoire toulousain. La 1ère édition du festival s’est tenue en septembre 2022 au MEETT, autour d’une vingtaine de concerts (Damso, Paul Ka, Laylow, Bigflo et Oli, IAM, Ben Mazué…) et d’actions culturelles dont la direction artistique a été insufflée par Bigflo & Oli eux-mêmes. Elle a affiché complet. Programmation Les premiers noms ont été dévoilés. Programmation complète à venir. Vendredi 1er septembre Premiers artistes annoncés : Angèle

Gazo

Worakls Orchestra

Disiz Samedi 2 septembre Premiers artistes annoncés : Big Flo & Oli

Tiakola

Vladimir Cauchemar

Hamza Dimanche 3 septembre Premiers artistes annoncés : La Femme

M83

