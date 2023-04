Retrouvez Toulouse Métropole à la Foire internationale de Toulouse MEETT, 14 avril 2023, Aussonne.

Retrouvez Toulouse Métropole à la Foire internationale de Toulouse 14 – 23 avril MEETT

Testez vos connaissances !

Un quiz géant, en solo ou à plusieurs

Découvrez en vous amusant tout ce que Toulouse Métropole met en œuvre pour améliorer votre quotidien : qualité de vie, déplacements, logement, loisirs, emploi…vous repartirez forcément avec des informations utiles pour vous !

A la clé, de nombreux lots autour d’une sélection de produits locaux et durables issus du Grand Marché de Toulouse et du Domaine agricole de Candie.

Des experts pour répondre à vos questions

Le tri, par où commencer ? Quelles options pour entamer la rénovation énergétique de son logement ? C’est quoi, une alimentation durable ? Comment réduire l’empreinte carbone de ses déplacements ? Des agents et des structures partenaires répondent à vos interrogations durant toute la durée de l’évènement. Consultez le programme ci-dessous pour en savoir plus !

Programme

Tous les jours

Coloriage, puzzle et quiz géants

Vendredi 14 avril

Conseils pour une alimentation + durable

Découvrez le kombucha, boisson bio rafraîchissante sans alcool à base de thé et de fruits/plantes, naturellement fermentées, finement pétillantes et riches en probiotiques avec la start-up Foliz du Grand Marché de Toulouse, et la Chouette COOP, un supermarché coopératif géré et gouverné par ses membres, pour ses membres.

En savoir plus sur la start-up

En savoir plus sur le supermarché coopératif

A noter : pour la 90e édition de la Foire, l’entrée est gratuite pour tous. Ne manquez pas la nocturne jusqu’à 22h et son feu d’artifice !

Samedi 15 avril

Tout sur les aides financières à la transition écologique

Des agents de Toulouse Métropole seront là pour vous présenter les 5 primes à la transition écologique : véhicule + propre, vélo, solaire, réparation, éco-rénovation. Découvrez si votre projet est éligible, et comment faire votre demande.

Ces démarches peuvent se faire en ligne !

Dimanche 16 avril

Conseils pour la rénovation énergétique de votre logement

Les conseillers de Toulouse Métropole Rénov, la Maison de l’énergie de Toulouse Métropole vous donneront des astuces pour bien préparer vos travaux, solliciter les bons prestataires et demander toutes les aides auxquelles vous avez droit.

En savoir plus sur Toulouse Métropole Rénov

Mercredi 19 avril

Conseils pour un tri + efficace de vos déchets

Testez vos connaissances sur l’extension des consignes de tri des emballages en plastiques auprès des ambassadrices du tri et de la prévention. Les animatrices biodéchets vous donneront les meilleurs conseils pour comprendre le compostage et appréhender les techniques d’un jardin au naturel.

Depuis janvier 2023, tous les emballages se trient

Le compostage : comment ça marche ?

Vendredi 21 avril

Conseils pour une mobilité + durable

Découvrez le réseau des pistes cyclables de Toulouse Métropole mais aussi le projet de Réseau Express Vélo Métropolitain et n’oubliez pas de vous informer sur les primes vélo et mobilité + propre pour faire des économies sur vos prochains achats.

Tout savoir sur le Réseau Express Vélo

Samedi 22 avril

Conseils pour la rénovation énergétique de votre logement

Les conseillers de Toulouse Métropole Rénov et de la Maison de l’Energie de Toulouse Métropole vous donneront des astuces pour bien préparer vos travaux, solliciter les bons prestataires et demander toutes les aides auxquelles vous avez droit.

En savoir plus sur ces démarches

Dimanche 23 avril

Conseils pour une alimentation + durable

Retrouvez Le Drive tout nu, supermarché 0 déchet de produits locaux et bio et découvrez la startup toulousaine V21 issue du Grand Marché de Toulouse, qui cultive, transforme et crée ses produits alimentaires à base de chanvre.

Un « Drive tout nu » ?

Le chanvre, ça se mange

