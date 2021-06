Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle, Tomblaine MEETING STANISLAS Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

2021-07-05

Stade Raymond-Petit. Le « Stan » demeure dans le top 5 des meetings d'athlétisme français. Cette compétition internationale vous garanti un spectacle à en couper le souffle !

