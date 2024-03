Meeting piste du MSA Stade d’athlétisme Martigues, samedi 1 juin 2024.

Meeting piste du MSA Stade d’athlétisme Martigues Bouches-du-Rhône

Compétition regroupant lancers, sauts et courses sur piste au parc Julien Olive, Martigues. Venez encourager les compétiteurs lors de ce grand événement.

Des courses de 100 mètres, 600 mètres, 1000 mètres. Des courses sauts de haies et steeple. Concours de hauteur, de javelot, de longueur et de poids. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01 23:00:00

Stade d’athlétisme Parc des Sports Julien Olive

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur msathle@aol.com

L’événement Meeting piste du MSA Martigues a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme de Martigues