Meeting Open Méditerranee MOM, 19 mars 2021-19 mars 2021, Marseille.

Meeting Open Méditerranee MOM 2021-03-19 – 2021-03-21 Cercle des Nageurs de Marseille Bd Charles Livon

Marseille Bouches-du-Rhône

Un plateau sportif exceptionnel nous attend avec la présence de 7 champions olympiques , 2 recordwomen du monde et de nombreux médaillées olympiques et mondiaux . A ce jour 21 délégations étrangères ont confirmé leur présence

Hongrie, Allemagne, Grèce, Pays Bas, Autriche, Lituanie,, Liban, Suisse, Tunisie,, Pologne, République Tchèque, Suède, Estonie, Danemark, Turquie, Portugal, Serbie , Maroc, Chypre, Italie,Roumanie…



Qualificatifs pour les Jeux Olympiques, l’Equipe de France de natation, sera présente, amenée par Florent Manaudou accompagné de Charlotte Bonnet et Mélanie Henique doubles Championnes d’Europe.



L’événement est retransmis en direct sur la chaine « sport en France » samedi et dimanche de 18h à 20h.

Un événement sportif exceptionnel, à huis clos accessible uniquement aux athlètes , coach et organisation présentants des tests PCR négatifs .

+33 4 96 11 55 55

