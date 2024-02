Meeting of Styles Paimpol Paimpol, vendredi 26 juillet 2024.

Meeting of Styles Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Pour la deuxième année consécutive, le festival international de graffiti, Meeting Of Styles fera escale à Paimpol. Plus de 70 artistes du monde entier viendront recouvrir de graffitis quelques-uns des murs de la ville. Cette année encore, en plus des fresques, l’organisation a concocté deux soirées hip-hop sur le port face à la mer ! La première édition avait rassemblé plus de 2500 visiteurs venus de toute la France créant l’un des plus grands rassemblements de graffitis de l’ouest. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-28

Centre ville

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

