MEETING NATIONAL D’ATHLETISME Vittel Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges

MEETING NATIONAL D’ATHLETISME Vittel, 28 janvier 2023, Vittel . MEETING NATIONAL D’ATHLETISME 361 avenue du Haut de Fol Centre de préparation Omnisports Vittel Vosges Centre de préparation Omnisports 361 avenue du Haut de Fol

2023-01-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-28

Centre de préparation Omnisports 361 avenue du Haut de Fol

Vittel

Vosges Comité des Vosges d’Athlétisme Centre de préparation Omnisports 361 avenue du Haut de Fol Vittel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Vittel Vosges Centre de préparation Omnisports 361 avenue du Haut de Fol Ville Vittel lieuville Centre de préparation Omnisports 361 avenue du Haut de Fol Vittel Departement Vosges

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/

MEETING NATIONAL D’ATHLETISME Vittel 2023-01-28 was last modified: by MEETING NATIONAL D’ATHLETISME Vittel Vittel 28 janvier 2023 361 avenue du Haut de Fol Centre de préparation Omnisports Vittel Vosges Vittel Vosges

Vittel Vosges