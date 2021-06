Meeting national d’athlétisme Moulins, 12 juin 2021-12 juin 2021, Moulins.

Meeting national d’athlétisme 2021-06-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-12 Stade d’athlétisme de Moulins Communauté Allée des Soupirs

Moulins 03000 Moulins

Créé en 2008, le Meeting National Moulins Communauté, organisé par le club EAMYA et Moulins Communauté, va fêter cette année sa 13ème édition, avec une réputation qui n’est plus à faire dans le milieu de l’athlétisme français et international.

+33 6 50 06 34 74

Créé en 2008, le Meeting National Moulins Communauté, organisé par le club EAMYA et Moulins Communauté, va fêter cette année sa 13ème édition, avec une réputation qui n’est plus à faire dans le milieu de l’athlétisme français et international.