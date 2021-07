Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Meeting musical des Monts Dore : Chant choral Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Meeting musical des Monts Dore : Chant choral Mont-Dore, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Mont-Dore. Meeting musical des Monts Dore : Chant choral 2021-07-29 – 2021-07-29 Place Charles De Gaulle Eglise Saint-Pardoux

Mont-Dore Puy-de-Dôme Avec le Choeur de Paris, sous la direction de Till Aly dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-Dore Adresse Place Charles De Gaulle Eglise Saint-Pardoux Ville Mont-Dore lieuville 45.57501#2.80899